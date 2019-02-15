Чешское издание Respekt участвовало в выяснении имени третьего агента ГРУ, связанного с делом Скрипаля

The Insider и Bellingcat при участии чешского издания Respekt удалось установить подлинное имя и подробности биографии третьего возможного отравителя из ГРУ, который наряду с «Петровым» (Мишкиным) и «Бошировым» (Чепигой) участвовал в покушении в Солсбери. По мнению журналистов, сотрудника, скрывающегося под именем «Сергей Федотов», зовут Денис Сергеев.

Как сообщает Respekt, в конце января – начале февраля 2014 года по паспорту на имя Сергея Федорова агент посетил Прагу, куда приехал вместе с Александром Мишкиным. Они остановились в одном номере четырехзвездочного отеля Best Western Meteor Plaza на Гибернской улице. В чешской столице агенты провели восемь дней и 2 февраля вернулись в Москву. Характер их действий в Праге установить не удалось.