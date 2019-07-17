Чешское государство выделит от 1 до 1,5 млрд крон на проекты по сохранению воды

Как сообщил журналистам министр по охране окружающей среды Рихард Брабец, государство выделит от 1 до 1,5 млрд крон (от 40 до 59 млн евро) на проекты, направленные на удержание в почве воды. Большая часть средств поступит в рамках программы ЕС «Жизненное пространство».

Глава ведомства указал, что за последние пять лет в Чехии было реализовано около тысячи подобных проектов. Одним из них стала реконструкция Лоденицкого потока, который министр Рихард Брабец осмотрел 17 июля вместе с премьером Андреем Бабишем, министром сельского хозяйства Мирославом Томаном и министром транспорта Владимиром Кремликом, совершающими поездку по Центрально-Чешскому краю.