Чешское экологическое министерство просит польских коллег взять на себя ответственность за ввоз мусора

Министерство по охране окружающей среды Чехии намерено отправить в Польшу официальную просьбу, чтобы партнерское экологическое ведомство приняло на себя ответственность за польский мусор, ввезенный на территорию Чешской Республики. Речь идет о нелегальной свалке 650 тонн мусора, обнаруженной в городе Старе Место (Staré Město) в январе 2019 года. По заключению экспертов, отходы были польского происхождения. Нелегальную свалку ликвидировали на бюджетные средства администрации населенного пункта. Операция обошлась в 15 миллионов крон (577 тысяч евро).