Чешско-немецкая инициатива борется за ограничение международных грузоперевозок

Около двадцати чешских и немецких деревень, расположенных вдоль чешско-германской границы, основали «Чешско-немецкую гражданскую инициативу по ограничению движения международного грузового транспорта». Жители населенных пунктов намерены, таким образом, добиться сокращения количества грузовых автомобилей, пересекающих пункт пропуска Вшерубы – Эшлькам.

Представители организации составили петицию, в которой выступают также против запланированного введения платы за проезд по некоторым участкам дорог Плзеньского края, что привело бы к усилению транспорта в приграничных регионах, особенно между городами Клатовы и Кдыне.