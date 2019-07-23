Чешско-немецкая инициатива борется за ограничение международных грузоперевозок

Эва Туречкова
23-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Около двадцати чешских и немецких деревень, расположенных вдоль чешско-германской границы, основали «Чешско-немецкую гражданскую инициативу по ограничению движения международного грузового транспорта». Жители населенных пунктов намерены, таким образом, добиться сокращения количества грузовых автомобилей, пересекающих пункт пропуска Вшерубы – Эшлькам.

Представители организации составили петицию, в которой выступают также против запланированного введения платы за проезд по некоторым участкам дорог Плзеньского края, что привело бы к усилению транспорта в приграничных регионах, особенно между городами Клатовы и Кдыне.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 