Чешско-китайский форум был отложен из-за намерений председателя Сената посетить Тайвань

Запланированный на конец 2019 г. Чешско-китайский форум был отложен из-за намерений председателя Сената Ярослава Куберы посетить Тайвань, а также из-за разрыва партнерского договора Праги с Пекином и планах по заключению подобного соглашения с Тайбэем. Об этом агентству ЧТК сообщил канцлер президента страны Вратислав Мынарж.

В ходе форума планировалось подписание соглашения об инвестициях с китайским производителем алюминиевых автомобильных деталей CITIC Dicastal, который намерен построить совместную фабрику с чешской фирмой Žďas.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал планы главы Сената посетить Тайвань «противоречащими экономическим интересам страны». Подобную точку зрения высказал премьер Андрей Бабиш. Глава МИД Томаш Петршичек выразил надежду, что визит председателя Сената на Тайвань не ухудшит чешско-китайские отношения. «Я не могу влиять на решения наших депутатов и сенаторов, это находится в компетенции парламента. Я ознакомил господина Куберу со своим видением вопроса, и он может его учесть», – сообщил министр иностранных дел.