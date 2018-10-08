Чешско-китайский экономический форум в Пражском Граде

Официальная резиденция президента Чешской Республики на следующей неделе станет центром проведения Чешско-китайского экономического форума. Кроме предпринимательских делегаций с обеих сторон предполагается также участие и непосредственно главы республики Милоша Земана, являющегося активным пропагандистом расширения отношений с Китаем.

Президент, всячески акцентирующий потенциал торговли с Китаем, в прошлом неоднократно обещал нарастание китайских инвестиций в Чешской Республике. Критики политики главы государства, однако, указывают, что уровень осуществленных вложений со стороны Китая не отвечает ожиданиям.

В начале ноября Милош Земан осуществит в роли президента Чехии уже четвертую официальную поездку в Китай.