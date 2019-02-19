Чешско-израильские переговоры о сотрудничестве в сферах обороны и здравоохранения

Антон Каймаков
19-02-2019
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В Иерусалиме состоялась встреча чешского и израильского премьеров Андрея Бабиша и Биньямина Нетаньяху. Политики обсуждали вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах обороны, безопасности и здравоохранения. Главы кабинетов Чехии и Израиля сообщили СМИ о намерении в 2019 году провести в Чешской Республике чешско-израильскую межправительственную конференцию (предыдущая подобная встреча состоялась в Иерусалиме в 2016 году). После встречи с Биньямином Нетаньяху премьер Андрей Бабиш заявил, что Чешская Республика серьезно заинтересована в проведении межправительственных консультаций, так как считает Израиль своим стратегическим партнером.

Премьер Андрей Бабиш напомнил, что Чехия в Израиле успешно продает автомобили «Шкода» и грузовики «Татра», а также выразил надежду на то, что в ближайшее время будет завершен процесс приобретения Чехией израильских радаров.

 
 
 
 
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