Чешских военных отводят в Афганистане с передовой линии патрулирования

Как сообщил изданию Právо заместитель командующего Совместного оперативного штаба Штефан Муранский, чешские военные, охраняющие базу Баграм в Афганистане, больше не будут находиться на передовой линии при патрулировании территории. Американское и чешское командовании воинской миссии изменило стратегию после того, как в начале августа 2018 г. террорист-смертник убил троих чешских военнослужащих.
Новой задачей сил Чехии станет поддержка и прикрытие афганских военных, осуществляющих патрулирование. В настоящее время на базе Баграм несет службу около 170 чехов.
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