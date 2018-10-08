Чешских военных обеспечат новой тренировочной системой имитации боя

Более 300 миллионов крон (11,7 миллиона евро) потратит чешское Министерство обороны на приобретение новой виртуальной тренировочной системы «живой имитации боя», которая используется для подготовки профессиональных военных. Ранее применявшаяся система уже не соответствует требованиям НАТО. В начале сентября соответствующие документы подписал министр Любомир Метнарж. Заказ Армии Чешской Республики выполнит шведская фирма Saab.

Ныне ежедневник MF DNES поставил под сомнение действия Министерства обороны. Газета обращает внимание на то, что кроме шведской фирмы свое предложение выдвинула и чешская компания VR Group, являющаяся дочерней фирмой государственного предприятия LOM, сотрудничающего с немецкой компанией Rheinmetall. Какого-либо конкурса на поставку системы тренинга, указывает лист, не проводилось.