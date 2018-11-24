Чешских солдат в Ираке и Мали навестил начальник Генерального штаба

Генерал Алеш Опата, начальник Генерального штаба, посетил чешских участников миссий в Ираке и Мали.

На иракских базах Camp Dublin и Balad свою службу несут венные химики, полицейские и авиационные инструкторы. Последние обучают наземный персонал, а также иракских пилотов обслуживать и управлять штурмовиками чешского производства L-159.

В Мали Алеш Опата встретился с солдатами, которые обеспечивают охрану миссии Евросоюза. Кроме почты от родных начальник Генерального штаба также привез участникам заграничных миссий рождественские подарки.