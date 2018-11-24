Чешских солдат в Ираке и Мали навестил начальник Генерального штаба

Антон Каймаков
24-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Генерал Алеш Опата, начальник Генерального штаба, посетил чешских участников миссий в Ираке и Мали.

На иракских базах Camp Dublin и Balad свою службу несут венные химики, полицейские и авиационные инструкторы. Последние обучают наземный персонал, а также иракских пилотов обслуживать и управлять штурмовиками чешского производства L-159.

В Мали Алеш Опата встретился с солдатами, которые обеспечивают охрану миссии Евросоюза. Кроме почты от родных начальник Генерального штаба также привез участникам заграничных миссий рождественские подарки.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30