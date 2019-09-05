Чешских музыкантов не пустили в Китай

Тимур Кашапов
05-09-2019
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Китай не выдал разрешение на гастроли чешского музыкального ансамбля Guarneri Trio Prague, сообщает «Чешское Телевидение». По мнению источника, причиной стало присутствие слово «Прага» в названии ансамбля.

Ранее китайская сторона отменила гастроли еще трех известных музыкальных коллективов из Чехии – оркестра Пражской филармонии, Симфонического оркестра Чешского Радио и струнного квартета имени Пражака. По некоторым данным, причиной такой реакции китайцев является намерение мэра Праги Зденека Гржиба внести изменения в договор о двусторонних связях, который был заключен между Прагой и Пекином. Градоначальник хочет изъять из текста договора пункт, согласно которому чешская сторона признает политику «единого Китая».

 
 
 
 
 
 
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