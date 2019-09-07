Чешских болельщиков задержали в Косово с ножами, дроном и флагом Сербии

Эва Туречкова
07-09-2019
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Полиция Косово в пятницу вечером задержала восемь чешских болельщиков, которые направлялись в Приштину на отборочный турнир Чемпионата Европы по футболу. Чехи везли с собой пиротехнические изделия, ножи, а также дрон, сербский флаг и транспарант с надписью «Косово – это Сербия».

Футбольная ассоциация Чехии в связи с произошедшим опубликовала заявление, в котором раскритиковала поступок болельщиков и попытки связывать спорт с политикой. Во время матча в Приштине были введены усиленные меры безопасности. Расследованием дела совместно занялась полиция Косово и Чехии.

 
 
 
 
 
 
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