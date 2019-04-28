Чешских артистов не пустят в Китай

Правительство КНР приняло решение отменить выступление нескольких чешских артистов и художественных коллективов, имя которых связано с Прагой. В черный список попал, например, Пражский филармонический оркестр. Это решение было вызвано некоторыми официальными заявлениями, сделанными мэром Праги Зденеком Гржибом (от Пиратской партии).

Об этом в воскресенье, 28 апреля, в Пекине сообщил министр культуры Чешской Республики Антонин Станек (партия социал-демократов). Заявление было сделано после встречи с министром культуры КНР Ло Шуганом. Какое именно высказывание мэра Зденека Гржиба китайская сторона имеет в виду, пока неясно.