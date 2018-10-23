Чешским «Предпринимателем столетия» признан обувщик Томаш Батя

В преддверие 100-летия со дня образования Чехословакии Экономическая палата Чешской Республики подвела итоги конкурса на соискание почетного титула – «Предприниматель столетия». Рейтинг составлен на основе голосования работающих в стране бизнесменов.

«Предпринимателем столетия» был признан основатель международной обувной империи Томаш Батя (Tomáš Baťa). На втором месте оказался Эмиль Шкода, основатель машиностроительной компании в городе Пльзень Škoda, а на третьем – изобретатель Франтишек Кржижик.

В первую десятку номинантов на титул «Предприниматель столетия» не вошло ни одного из чехословацких бизнесменов, которые работали в стране до падения коммунистического режима в 1989 году.