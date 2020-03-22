Архив передач

Чешским футболистом года стал полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек

Катерина Айзпурвит
22-03-2020 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Томаш Соучек впервые в карьере получил звание чешского футболиста года. 25-летний полузащитник сборной Чехии, который в января 2020 г. перешел из пражской «Славии» в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед», стал победителем 55-й традиционной анкеты Футбольной ассоциации Чешской Республики, оставив далеко позади своих главных соперников – вратаря Томаша Вацлика и полузащитника Владимира Дариду.

Первое место среди футбольных тренеров занял Индржих Трпишовский. Из-за эпидемии коронавируса торжественная церемония объявления победителей была отменена.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 