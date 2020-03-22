Чешским футболистом года стал полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек

Томаш Соучек впервые в карьере получил звание чешского футболиста года. 25-летний полузащитник сборной Чехии, который в января 2020 г. перешел из пражской «Славии» в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед», стал победителем 55-й традиционной анкеты Футбольной ассоциации Чешской Республики, оставив далеко позади своих главных соперников – вратаря Томаша Вацлика и полузащитника Владимира Дариду.

Первое место среди футбольных тренеров занял Индржих Трпишовский. Из-за эпидемии коронавируса торжественная церемония объявления победителей была отменена.