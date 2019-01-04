Чешский завод компании Hyundai произвел в 2018 г. 340300 автомобилей

Чешский автомобильный завод компании Hyundai произвел в прошлом году в Ношовицах Фридецко-Мистецкой области 340300 автомобилей, что на 16400 единиц (4,6%) меньше, чем в 2017 году, однако одновременно на 300 машин (3,1%) больше, чем планировалось изначально. Согласно поставленному плану, с конвейера в 2018 году должно было сойти 330000 автомобилей. Информагентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь aвтозавода Петр Ванек.

Причиной снижения объема производства стали негативные прогнозы на некоторых европейских рынках, а именно в Великобритании, где в связи с приближающимся «брекситом» сократился спрос на ввоз авто. В нынешнем году предприятие, где трудоустроено свыше 3300 человек, планирует сборку 318 тысяч автомобилей.