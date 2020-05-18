Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком КХЛ

Нападающий «Динамо Москва», обладатель чешского паспорта Дмитрий Яшкин является первым чешским хоккеистом, который был признан самым ценным игроком основной части Континентальной хоккейной лиги. 27-летний игрок получил «Золотую клюшку» в течение своего первого сезона в КХЛ.

Дмитрий Яшкин начал свою карьеру в хоккейном клубе города Всетин. Является первым иностранным обладателем этого приза.