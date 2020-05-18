Архив передач

Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком КХЛ

Эва Туречкова
18-05-2020
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Нападающий «Динамо Москва», обладатель чешского паспорта Дмитрий Яшкин является первым чешским хоккеистом, который был признан самым ценным игроком основной части Континентальной хоккейной лиги. 27-летний игрок получил «Золотую клюшку» в течение своего первого сезона в КХЛ.

Дмитрий Яшкин начал свою карьеру в хоккейном клубе города Всетин. Является первым иностранным обладателем этого приза.

 
 
 
 
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