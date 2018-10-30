Чешский химкомбинат «Spolana» вновь стал главным загрязнителем окружающей среды

Экологическая организация «Arnika», основываясь на данных Интегрированного регистра загрязнителей (IRZ), определила фирму, нанесшую в 2017 году самый серьезный урон окружающей среде в Чехии. Таковым вновь стал химкомбинат «Spolana», расположенный в городе Нератовице. Производитель отличается значительными выбросами карциногенов и мутагенов.

Пресс-секретарь холдинга «Unipetrol», которому «Spolana» принадлежит, подчеркивает, что позиция в рейтинге загрязнителей окружающей среды связана с тем, что химкомбинат является единственным в Чешской Республике производителем капролактама, применяемого для производства полиамидных пластмасс и волокон. Представитель фирмы также обращает внимание на многомиллионные инвестиции, осуществляемые химкомбинатом «Spolana» в модернизацию и в технологии, ограничивающие вредные выбросы.