Чешский химкомбинат «Spolana» вновь стал главным загрязнителем окружающей среды

Экологическая организация «Arnika», основываясь на данных Интегрированного регистра загрязнителей (IRZ), определила фирму, нанесшую в 2017 году самый серьезный урон окружающей среде в Чехии. Таковым вновь стал химкомбинат «Spolana», расположенный в городе Нератовице. Производитель отличается значительными выбросами карциногенов и мутагенов.
Пресс-секретарь холдинга «Unipetrol», которому «Spolana» принадлежит, подчеркивает, что позиция в рейтинге загрязнителей окружающей среды связана с тем, что химкомбинат является единственным в Чешской Республике производителем капролактама, применяемого для производства полиамидных пластмасс и волокон. Представитель фирмы также обращает внимание на многомиллионные инвестиции, осуществляемые химкомбинатом «Spolana» в модернизацию и в технологии, ограничивающие вредные выбросы.
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