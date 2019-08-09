Чешский химик выделил из технической конопли нетоксичный каннабидиол

Чешский химик Ян Шторх сумел выделить из технической конопли нетоксичный каннабидиол, способный помочь при различных заболеваниях, сообщает интернет-издание Seznam.cz. Этим вопросом Шторх начал заниматься семь лет назад, возглавляя в Институте химических процессов АН группу ученых, работающих над синтезом и использованием полицикличных ароматических углеводородов.
В Чехии лечебная конопля назначается пациентам, страдающим сильными болями, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, онкологическими заболеваниями. При этом в ЕС существует ряд ограничений на производство лекарств с содержанием каннабиноидов. Ян Шторх предполагает, что препарат с использованием его открытия может появиться на чешских аптечных полках через семь-восемь лет.
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