Чешский химик выделил из технической конопли нетоксичный каннабидиол

Катерина Айзпурвит
09-08-2019
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Чешский химик Ян Шторх сумел выделить из технической конопли нетоксичный каннабидиол, способный помочь при различных заболеваниях, сообщает интернет-издание Seznam.cz. Этим вопросом Шторх начал заниматься семь лет назад, возглавляя в Институте химических процессов АН группу ученых, работающих над синтезом и использованием полицикличных ароматических углеводородов.

В Чехии лечебная конопля назначается пациентам, страдающим сильными болями, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, онкологическими заболеваниями. При этом в ЕС существует ряд ограничений на производство лекарств с содержанием каннабиноидов. Ян Шторх предполагает, что препарат с использованием его открытия может появиться на чешских аптечных полках через семь-восемь лет.

 
 
 
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