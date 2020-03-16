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Чешский военный самолет привезет из Китая 100 000 экспресс-тестов на коронавирус

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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С военного аэропорта Кбелы в Праге в Китай вылетел военный борт, который должен привезти в страну 100 000 экспресс-тестов на коронавирус. По плану, самолет должен вернуться в ночь с 17 на 18 марта.

Военный Airbus-319 направляется в Шэньчжэнь с промежуточной посадкой в Новосибирске. Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, тесты из КНР предназначены для проведение экспресс-диагностики лиц, имеющих признаки респираторного заболевания с подозрением на коронавирус. Подобный тест дает результат через 29 минут. Самолет после прилета пройдет дезинфекцию.

 
 
 
 
 
 
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