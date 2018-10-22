Чешский военный, получивший тяжелое ранение в Афганистане, будет доставлен на родину в конце недели

Состояние здоровья чешского военнослужащего, получивший тяжелое ранение в результате взрыва при охране авиабазы НАТО в афганском городе Баграм, позволяет в конце недели перевезти его в Чехию. Транспортировка будет проводиться чешским военным бортом.

17 октября, в момент проезда чешских военнослужащих мимо припаркованного неподалеку от базы автомобиля, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате пятеро солдат получили ранения, которые у четырех оказались легкими, а пятый находится в тяжелом состоянии. Пострадавший был дважды прооперирован на территории Афганистана.