Чешский военный, получивший тяжелое ранение в Афганистане, будет доставлен на родину в конце недели

Катерина Айзпурвит
22-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Состояние здоровья чешского военнослужащего, получивший тяжелое ранение в результате взрыва при охране авиабазы НАТО в афганском городе Баграм, позволяет в конце недели перевезти его в Чехию. Транспортировка будет проводиться чешским военным бортом.

17 октября, в момент проезда чешских военнослужащих мимо припаркованного неподалеку от базы автомобиля, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате пятеро солдат получили ранения, которые у четырех оказались легкими, а пятый находится в тяжелом состоянии. Пострадавший был дважды прооперирован на территории Афганистана.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 