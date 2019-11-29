Чешский военный кинолог, погибший в 2018 г. в Афганистане, посмертно награжден Бронзовой звездой США

Представитель посольства Соединенных Штатов Роджер Боуман вручил Бронзовую звезду членам семьи Томаша Прохазки. Четвертой по значимости боевой наградой Вооруженных сил США военный кинолог был награжден посмертно: 22 октября 2018 г. на военной базе в Афганистане он погиб, когда афганский военный расстрелял автомобиль с чешскими военнослужащими.

Церемония вручения Бронзовой звезды прошла 29 ноября в Центре кинологии в Грабштейне, где перед отъездом в Афганистан служил Томаш Прохазка. «Мы годимся наградой, но это была потеря сына, это очень тяжело и до сих пор больно», – сказала, отвечая на вопросы журналистов, мать погибшего военного Криста Прохазкова.