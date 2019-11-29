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Чешский военный кинолог, погибший в 2018 г. в Афганистане, посмертно награжден Бронзовой звездой США

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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Представитель посольства Соединенных Штатов Роджер Боуман вручил Бронзовую звезду членам семьи Томаша Прохазки. Четвертой по значимости боевой наградой Вооруженных сил США военный кинолог был награжден посмертно: 22 октября 2018 г. на военной базе в Афганистане он погиб, когда афганский военный расстрелял автомобиль с чешскими военнослужащими.

Церемония вручения Бронзовой звезды прошла 29 ноября в Центре кинологии в Грабштейне, где перед отъездом в Афганистан служил Томаш Прохазка. «Мы годимся наградой, но это была потеря сына, это очень тяжело и до сих пор больно», – сказала, отвечая на вопросы журналистов, мать погибшего военного Криста Прохазкова.

 
 
 
 
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