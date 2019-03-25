Чешский ветнадзор ждет ответа по вопросу проверки качества мяса с польских скотобоен

Лорета Вашкова
25-03-2019
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Управление государственного ветеринарного надзора (SVS) Чешской Республики в понедельник, 25 марта, не отменит проверки польской говядины, которым должны подвергнуть на наличие сальмонеллы его импортеры в аккредитованных лабораториях. В случае если Польша еще 25 марта предоставит документы о принятых ею мерах предосторожности, Министерство сельского хозяйства Чехии распорядится упразднить до сих пор действующий порядок контроля во вторник.

«В силу директива вступила бы со среды, 27 марта», – сообщил Чешскому информагентству ЧТК от имени ветнадзора Петр Майер. «Тем не менее, и далее чешские инспекторы намерены выборочно контролировать импортируемые партии мяса», – заверил сограждан министр сельского хозяйства страны Мирослав Томан.

 
 
 
 
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