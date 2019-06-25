Чешский велосипедист завоевал в Минске бронзу

Чешский велосипедист Ян Барта завоевал на Европейских играх в Минске в индивидуальной гонке с раздельным стартом бронзовую медаль. Барта преодолел дистанцию в 28,6 км за 33 минуты 40,47 секунды, отстав от победителя гонки - белоруса Василия Кириенка - на 37 секунд. Серебро взял один из фаворитов гонки, велосипедист Португалии Нелсон Оливейра.