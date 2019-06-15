«Пиратская партия» намерена внести на рассмотрение Парламента Чешской Республики законопроект, предусматривающий введение индивидуальных санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Предполагается, что рабочий вариант упоминаемой нормы «Пираты» представят сразу после каникул. Как заявляется, в отношении политических деятелей, чьи имена связываются с нарушением прав человека, могли бы применяться наказания в виде конфискации имущества, запрета на въезд в Чешскую Республику, замораживания банковских счетов. По мнению «Пиратов», чешский вариант «Закона Магнитского» может стать эффективным инструментом внешней политики Чехии.