Чешский урожай радует аграриев

С полей Чехии было собрано на 9,8% больше зерновых, чем в прошлом году, общий объем урожая составил 7,638 миллионов тонн. Это следует из отчета, опубликованного сегодня, 15 октября, Чешским статистическим управлением (ČSU). Урожай картофеля также увеличился на 3,5%, мака тоже заготовлено больше. Однако было собрано меньше рапса, сахарной свеклы, подсолнечника и гороха.

Согласно статистике, объем собранных зерновых в этом году будет соответствовать среднегодовой статистике за последние десять лет. По словам Ренаты Водичковой, начальника отдела статистики в области земледелия и лесного хозяйства, хотя засуха и жара сказались на насыпной плотности зерна, в собранном урожае было больше вегетативной влаги, чем в прошлом году.