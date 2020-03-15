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Чешский ученый работает над 3D-медицинской маской

Эва Туречкова
15-03-2020
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В Чехии создают 3D-медицинскую маску, защищающую от заражения коронавирусом. Идея родилась у сотрудника электротехнического факультета Западно-чешского университета в Пльзене Йиндржиха Кршивки.

Маски должны появиться на сайте в свободном доступе вместе с инструкцией по их созданию, чтобы каждый мог распечатать их на 3D-принтере сам, заявила пресс-секретарь университета Шарка Стара.

В настоящее время Кршивка пытается подобрать наилучший фильтрационный материал, который на регулярной основе используют в быту.

 
 
 
 
 
 
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