Архив передач

Чешский технический университет производит респираторы и медицинские щитки

Ирина Ручкина
07-04-2020
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Сотни респираторов со сменным фильтром и медицинские щитки передали врачами работники и студенты Факультета логистики и транспорта Чешского технического университета. Медицинское оборудование производит уже несколько факультетов данного университета, который также на своем сайте опубликовал инструкцию по изготовлению респираторов и медицинских щитков на домашних 3D-принтерах. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили представители университета Андреа Вондракова и Петра Сколилова.

На факультете логистики и транспорта изготавливают респираторы и медицинские щитки для терапевтов, педиатров и стоматологов.

 
 
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