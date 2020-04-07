Чешский технический университет производит респираторы и медицинские щитки

Сотни респираторов со сменным фильтром и медицинские щитки передали врачами работники и студенты Факультета логистики и транспорта Чешского технического университета. Медицинское оборудование производит уже несколько факультетов данного университета, который также на своем сайте опубликовал инструкцию по изготовлению респираторов и медицинских щитков на домашних 3D-принтерах. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили представители университета Андреа Вондракова и Петра Сколилова.

На факультете логистики и транспорта изготавливают респираторы и медицинские щитки для терапевтов, педиатров и стоматологов.