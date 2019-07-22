Чешский студент придумал систему оповещения об автомобилях, движущихся по встречной

Студент Высшего технического училища в Брно Ондржей Вацек предложил проект системы, способной самостоятельно выявлять транспорт, движущийся по встречной полосе на скоростных автомагистралях и и шоссе. Система автоматически посылает сообщение в Национальный транспортный информационный центр. По мысли автора проекта, для установки детекторов достаточно использовать камеры на рамках по считыванию виньеток транспортных пошлин грузовиков.

Как сообщает Управление транспорта, в настоящее время почти ежедневно какой-либо автомобиль выезжает на встречную полосу автострады. За год количество подобных случаев, вызванных невнимательностью водителей, достигает в среднем 320. При этом выезд на встречную является одной из самых опасных ситуаций на дороге, приводящей к серьезным ДТП.