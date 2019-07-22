Чешский студент придумал систему оповещения об автомобилях, движущихся по встречной

Катерина Айзпурвит
22-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Студент Высшего технического училища в Брно Ондржей Вацек предложил проект системы, способной самостоятельно выявлять транспорт, движущийся по встречной полосе на скоростных автомагистралях и и шоссе. Система автоматически посылает сообщение в Национальный транспортный информационный центр. По мысли автора проекта, для установки детекторов достаточно использовать камеры на рамках по считыванию виньеток транспортных пошлин грузовиков.

Как сообщает Управление транспорта, в настоящее время почти ежедневно какой-либо автомобиль выезжает на встречную полосу автострады. За год количество подобных случаев, вызванных невнимательностью водителей, достигает в среднем 320. При этом выезд на встречную является одной из самых опасных ситуаций на дороге, приводящей к серьезным ДТП.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 