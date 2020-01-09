Чешский союз по охране природы скупает земельные участки

Чешский союз по охране природных ресурсов (ČSOP) скупает земельные участки в Чехии с целью сохранить обитающие там редкие виды насекомых, птиц и животных. Финансирование Союза осуществляется за счет пожертвований добровольцев и фирм. Таким образом удалось выкупить уже 150 гектаров земель.

Последним приобретением стал луг рядом с деревней Гранички недалеко от города Свитавы, служащий естественной средой обитания для одного из редких видов бабочки шашечницы, который в других местах Чехии практически не встречается, пишет информагентство ЧТК.