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Чешский союз по охране природы скупает земельные участки

Эва Туречкова
09-01-2020
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Чешский союз по охране природных ресурсов (ČSOP) скупает земельные участки в Чехии с целью сохранить обитающие там редкие виды насекомых, птиц и животных. Финансирование Союза осуществляется за счет пожертвований добровольцев и фирм. Таким образом удалось выкупить уже 150 гектаров земель.

Последним приобретением стал луг рядом с деревней Гранички недалеко от города Свитавы, служащий естественной средой обитания для одного из редких видов бабочки шашечницы, который в других местах Чехии практически не встречается, пишет информагентство ЧТК.

 
 
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