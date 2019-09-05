Чешский розничный рынок за последние 30 лет претерпел значительные изменения

С 1989 по 2018 гг. чешский розничный рынок значительно изменился. На смену небольшим магазинам пришли крупные торговые центры и супермаркеты с кассами самообслуживания. Значительное распространение получили онлайн продажи. Кроме того, большинство ТЦ в настоящее время принадлежит международным компаниям, в то время, как до 1989 года, все магазины были государственными. Об этом говорится в отчете Союза торговли и туризма ЧР (СТТ ЧР), на который ссылается ČTK.

«Как и общество, чешский рынок прошел большой путь. В начале процесса была «женщина за прилавком», а сегодня тренд задает торговая сеть с десятками тысяч предлагаемых товаров, полнофункциональной пекарней и мясной лавкой», - отметил глава СТТ ЧР Томаш Проуза.