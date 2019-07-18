Чешский продавец проблемных активов выходит на украинский рынок

Тимур Кашапов
18-07-2019
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Один из крупнейших провайдеров услуг по управлению проблемными активами чешская компания APS выходит на рынок Украины. APS запускает совместный пилотный проект по инвестициям и управлению проблемными активами в стране совместно с ведущим украинским игроком на рынке просроченной задолженности Avistar. В этих целях создается СП Gefest Group.

Проект предусматривает построение сервисной и инвестиционной структур с внедрением современной ИТ-системы по всему циклу работы с проблемной задолженностью, основанной на стандартах ЕС. Первоначальные инвестиции APS в Украину должны составить 20-25 млн евро.

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