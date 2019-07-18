Чешский продавец проблемных активов выходит на украинский рынок

Один из крупнейших провайдеров услуг по управлению проблемными активами чешская компания APS выходит на рынок Украины. APS запускает совместный пилотный проект по инвестициям и управлению проблемными активами в стране совместно с ведущим украинским игроком на рынке просроченной задолженности Avistar. В этих целях создается СП Gefest Group.

Проект предусматривает построение сервисной и инвестиционной структур с внедрением современной ИТ-системы по всему циклу работы с проблемной задолженностью, основанной на стандартах ЕС. Первоначальные инвестиции APS в Украину должны составить 20-25 млн евро.