Чешский президент: «Хамас» - это террористическая организация

Лорета Вашкова
26-11-2018
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Президент Чешской Республики Милош Земан не воспринимает сектор Газы как независимое государство, так как считает палестинское движение «Хамас» террористической организацией. Об этом Земан сообщил в начале встречи в Израиле его главе Реувену Ривлину, одновременно пригласив его в очередной раз посетить с визитом Прагу.

Чешский президент отметил, что его вдохновила идея об Израиле как об едином государстве с двумя народами. Идею он считает провокационной. «Все большие и глубокие идеи являются провокационными», поделился Милош Земан своим мнением с израильским коллегой, подчеркнув, что на протяжении многих десятилетий существует дискуссия о двух независимых государствах, однако сектор Газы он таковым считать не может.

Земан также сообщил, что Чехию и Израиль связывают узы вполне конкретной, а не формальной дружбы и назвал это государство на Ближнем Востоке своей «второй страной», высказав при этом пожелание, чтобы и Чешская Республика смогла стать столь же значимой для Реувена Ривлина.

Лорета Вашкова
26-11-2018
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