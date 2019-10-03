Чешский президент вновь заявил о необходимости отозвать признание независимости Косово

Президент ЧР Милош Земан по итогам саммита глав государств Вышеградской группы заявил, что продолжит убеждать высших государственных представителей Чехии в том, что Прага должна отозвать свое признание независимости Косово. «На следующей встрече четырех высших государственных представителей Чешской Республики я внесу предложение отозвать признание независимости Косово. В ходе голосования я могу остаться в меньшинстве, но мы – демократическая страна, и если это произойдет, то я продолжу убеждать своих коллег в своей правоте», - сказал Земан.

После распада Югославии Косово оставалось частью Сербии, однако в 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии с поддержкой западных держав. Большинство государств-членов ООН, в том числе Чехия, признали суверенитет Косово, однако ряд стран, включая Сербию, не признали его независимости. Критическую позицию в отношении Косово глава Чехии в прошлом выразил уже несколько раз. Вместе с тем, внешнеполитический курс страны определяет и несет за него ответственность правительство ЧР.