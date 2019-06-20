Чешский президент Милош Земан встретился с новым словацким лидером

Тимур Кашапов
20-06-2019
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В Прагу прибыла новый президент Словакии Зузана Чапутова. Свой первый зарубежный визит в новом статусе она начала на Пражском Граде, где ее принял с воинскими почестями президент ЧР Милош Земан. По окончании церемонии приветствия главы государств провели переговоры, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Во второй половине дня Чапутова встретится с председателями обеих палат чешского парламента, соотечественниками, живущими в Праге, а также посетит концерт на пражском острове Кампе, где выступят чешские и словацкие артисты. В программу мероприятий не входит встреча с премьер-министром ЧР Андреем Бабишем, так как глава правительства накануне вылетел на саммит Евросоюза в Брюсселе.

 
 
 
 
 
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