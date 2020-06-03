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Чешский премьер: Вышеградская четверка должна найти общий подход к фонду обновления экономики ЕС

Лорета Вашкова
03-06-2020
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Вышеградская четверка (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, должна найти общий подход к вопросу европейского фонда восстановления экономики после эпидемии коронавируса. К такому мнению пришли во время пражской встречи премьеры Чехии и Словакии Aндрей Бабиш и Игор Матович соответственно.

Вопрос будет обсуждаться на саммите V4, который состоится в Леднице 11 июня. Чехия и Венгрия не согласны с нынешней версией проекта данного фонда, Словакия и Польша, наоборот, его поддерживают.

Бабиш напомнил, что премьеры государств Вышеградской четверки 2 июня обсуждали параметры фонда также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Премьер Чехии ранее критиковал, помимо прочего, что одним из критериев распределения финансовых средств в рамках упомянутого фонда должен стать уровень безработицы, который по его мнению, "не связан с последствиями эпидемии".

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