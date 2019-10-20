Чешский премьер выразил сожаление в связи с отсрочкой принятия договора по Брекситу

Глава чешского правительства Андрей Бабиш выразил сожаление в связи с решением британского парламента отсрочить принятие договора по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС, пока соглашение не будет приведено в соответствие с британским правом. Премьер Чехии надеется, что правительство Великобритании в кратчайшие сроки определит дальнейший порядок действий и уложится в срок до 31 октября, когда страна должна покинуть Евросоюз.

«Мы по-прежнему предпочитаем, чтобы Великобритания вышла из ЕС на основании договора», – прокомментировал ситуацию глава МИД Чехии Томаш Петршичек. «Все ожидают окончательного решения, чтобы двигаться дальше. Я надеюсь, что британская палата общин поддержит новый вариант договора», – подчеркнул министр иностранных дел Чехии.

Председатель оппозиционной партии гражданских демократов (ODS) Петр Фиала также выразил сожаление, что в субботу парламент Великобритании не поставил точку в вопросе процедуры выхода из состава ЕС. «Мы верим, что Борису Джонсону в итоге удастся провести свое решение», – заявил Петр Фиала.

В субботу, 19 октября, парламент Великобритании не стал рассматривать сделку о «разводе» с Евросоюзом, согласованную Борисом Джонсоном, и британский премьер-министр вынужден был просить Брюссель об отсрочке Брексита, поскольку парламентарии законодательно обязали его это сделать.