Чешский премьер встретился в Бангкоке с министром обороны Таиланда

Глава чешского правительства Андрей Бабиш начал свой двухдневный визит в Таиланд со встречи с министром обороны, генералом Правитом Вонгсуваном. По сообщению главы кабинета, Таиланд заинтересован в приобретении 12 учебных самолетов, являющихся последней разработкой чешского авиастроительного предприятия Aero Vodochody. О подписании контрактов с тайской стороной ведут переговоры чешские оружейные компании.

В программе визита Андрея Бабиша – посещение тайского кабинета министров и совместная пресс-конференция с премьером Таиланда Праютом Чан-о-ча. Ранее чешский премьер заявил, что не намерен в ходе встреч комментировать внутриполитическую ситуацию в Таиланде, где в 2014 году произошел военный переворот.

Визит в Таиланд стал частью недельной поездки главы чешского правительства по странам Азии, в ходе которой он посетил Сингапур, а также отправится в Индию.