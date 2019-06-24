Чешский премьер: Важно, что ни один из «шпиценкандидатов» не был поддержан на пост главы Еврокомиссии

Комментируя выборы председателя Европейской комиссии, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул – важным является тот факт, что на заседании Европейского совета на прошлой неделе ни один из так называемых «шпиценкандидатов» не получил поддержки большинства.

В своем выступлении на Конференции экономических дипломатов, открывшейся 24 июня в резиденции МИД Чехии, Андрей Бабиш заявил, что некоторые из данных кандидатов «не любят территорию Вышеградской четверки» (Чехию, Словакию, Польшу и Венгрию). По мнению председателя чешского правительства, важно, чтобы будущий глава Еврокомиссии «не комментировал политику, а занимался резолюциями Европейского совета».

Согласно действующей системе «шпиценкандидат» («единый кандидат»), главой Еврокомиссии становится лидер, выбранный на основании договоренности между фракциями, выдвинутый от своей фракции и прошедший на выборах в Европарламент. В 2014 году таким способом был избран Жан-Клод Юнкер, ныне покидающий свой пост. Новая встреча глав государств и правительств стран ЕС по данному вопросу состоится 30 июня.