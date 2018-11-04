Чешский премьер: Требование репараций от Германии не стоит в повестке правительства

Катерина Айзпурвит
04-11-2018
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В данный момент чешское правительство не считает актуальным вопрос предъявления Германии требований о репарациях, указал премьер-министр в ответе на запрос депутата от компартии Иржи Валенты. В своем обращении парламентарий ссылался на решение Польши потребовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.

Иржи Валента, со ссылкой на специалистов по праву, поставил под сомнение законность декларации 1997 г., которой Чехия и ФРГ обязуются не выдвигать по отношению друг к другу имущественные претензии.

Андрей Бабиш, со своей стороны заявил, что «требовать военные репарации – плохая идея, поскольку это может привести к разрушению климата доверия в Европе». Премьер-министр Чехии также напомнил, что послевоенное устройство Европы имеет большую ценность и не должно ставиться под сомнение.

 
 
 
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