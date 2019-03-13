Чешский премьер советует провести второй референдум по «Брексит»

Во время телефонной беседы с премьером Великобритании Терезой Мей глава правительства Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что самым лучшим вариантом было бы сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. Об этом председатель чешского кабинета сообщил на своей странице в twitter. Андрей Бабиш также посоветовал обдумать возможность проведения второго референдума по вопросу о «Брексит». Тереза Мей, по словам чешского премьера, подобную возможность отвергла с тем, что новый плебисцит мог бы означать, что Великобритания ЕС не покинет никогда, что противоречит итогам голосования в 2016 году.

Мнение чешского премьера разделяет также и глава внешнеполитического ведомства Чешской Республики Томаш Петршичек. Больших шансов варианту с повторным референдумом о «Брексит» он, однако, не дает.