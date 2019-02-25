Чешский премьер провел ряд встреч на саммите Лиги арабских государств и ЕС в Шарм-эль-шейхе

Как сообщил журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш, основными темами проходящего в Шарм-эль-шейхе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Евросоюза стал палестино-израильский конфликт, а также «Брексит». Глава чешского правительства в своем выступлении на саммите намерен указать, что миграционный кризис необходимо решать за пределами Европы и пресекать нелегальную переправку мигрантов на территорию ЕС.

В ходе переговоров с президентом Египта Абдулом-Фаттахом ас-Сиси премьер Андрей Бабиш выразил пожелание, чтобы египетская сторона помогла в организации в Национальном музее в Праге выставки экспонатов, обнаруженных чешскими египтологами. Андрей Бабиш пригласил египетского лидера посетить вернисаж выставки, запланированный на июнь 2020 года.

Утром 25 февраля Андрей Бабиш встретился с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Также в программе чешского премьера – переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль-Саудом, с которым Андрей Бабиш планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года.