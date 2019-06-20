Чешский премьер провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сегодня в Брюсселе провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По словам Бабиша, тема аудита, который подтверждает наличие конфликта интересов между бизнесом премьера и его политической деятельностью, не поднималась.

Как сообщил пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас, встреча Бабиша и Юнкера носила рядовой характер события накануне европейского саммита. Оно было посвящено обсуждению текущей повестки дня, стратегических приоритетов ЕС и тем, представляющих общий интерес.

До встречи с Юнкером, чешский премьер встретился и с главным переговорщиком Европейского союза по Brexit Мишелем Барнье. Именно Барнье является одним из основных кандидатов от Вышеградской группы на роль преемника Юнкера.