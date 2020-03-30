Чешский премьер призвал президента США ввести обязательное ношение масок

Глава чешского правительства Андрей Бабиш в своем Twitter обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением последовать примеру Чехии и ввести обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Также Андрей Бабиш сообщил, что послал видеосообщение, призывающее носить маски, большинству президентов и премьер-министров стран ЕС.

Акция чешского премьера была встречена критикой со стороны председателя партии христианских демократов Мариана Юречки, заявившего, что массовое использование медицинских масок населением Чехии не является заслугой Андрея Бабиша.