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Чешский премьер призвал президента США ввести обязательное ношение масок

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
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Глава чешского правительства Андрей Бабиш в своем Twitter обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением последовать примеру Чехии и ввести обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Также Андрей Бабиш сообщил, что послал видеосообщение, призывающее носить маски, большинству президентов и премьер-министров стран ЕС.

Акция чешского премьера была встречена критикой со стороны председателя партии христианских демократов Мариана Юречки, заявившего, что массовое использование медицинских масок населением Чехии не является заслугой Андрея Бабиша.

 
 
 
 
 
 
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