Чешский премьер примет в Праге Ангелу Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 26 октября посетит Прагу в преддверии отмечаемого в стране 28 октября столетнего юбилея со дня провозглашения самостоятельной Чехословакии. Во второй половине дня Меркель встретится с главой чешского правительства Андрем Бабишем в вилле Карела Крамаржа, резиденции чешских премьер-министров.

В последний раз политики провели билатеральные переговоры в сентябре в Берлине. Ангела Меркель в субботу улетает в Станбул, где примет участие в переговорах с представителями Турции, России и Франции о конфликте в Сирии.