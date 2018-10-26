Чешский премьер примет в Праге Ангелу Меркель

Лорета Вашкова
26-10-2018
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Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 26 октября посетит Прагу в преддверии отмечаемого в стране 28 октября столетнего юбилея со дня провозглашения самостоятельной Чехословакии. Во второй половине дня Меркель встретится с главой чешского правительства Андрем Бабишем в вилле Карела Крамаржа, резиденции чешских премьер-министров.

В последний раз политики провели билатеральные переговоры в сентябре в Берлине. Ангела Меркель в субботу улетает в Станбул, где примет участие в переговорах с представителями Турции, России и Франции о конфликте в Сирии.

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