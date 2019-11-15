Чешский премьер посетит Украину

На следующей неделе премьер Чехии Андрей Бабиш осуществит двухдневный официальный визит в Украину. Сопровождать его будет вице-премьер и министр промышленности Карел Гавличек, а также группа из 85 чешских предпринимателей. В программе визита встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры с главой украинского кабинета министров Алексеем Гончаруком.

Главной целью поездки, как сказано в материалах правительства, выражение поддержки независимости, единства Украины и ее стремлений сближения с ЕС.

Группу предпринимателей, которая будет сопровождать премьера Чехии, возглавит руководитель Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги. По уровню товарообмена Украина находится в двадцатке самых крупных партнеров Чехии. Как подчеркивает Экономическая палата, наиболее серьезные перспективы для деятельности чешских предпринимателей в Украине открываются в сфере гражданского авиастроения, в транспортном секторе, в энергетике, оборонной промышленности и в машиностроении.