Чешский премьер посетит Сингапур, Таиланд и Индию

С целью расширения экспортных возможностей Чешской Республики и укрепления политических связей премьер-министр страны Андрей Бабиш посетит Сингапур, Таиланд и Индию. Эти страны, как подчеркнул политик, являются наиболее экономически сильными государствами в своем регионе. Главу правительства сопровождает министр промышленности Марта Новакова, а также делегация Союза промышленности, состоящая из представителей 42 чешских компаний. В программе поездки встречи с главами кабинетов министров, а также с президентами Сингапура и Индии.

В индийском городе Пуна чешский премьер Андрей Бабиш откроет цех компании «Technicoat» и центр разработок фирмы «Škoda Auto India/Volkswagen Group».