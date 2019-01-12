Чешский премьер посетит Сингапур, Таиланд и Индию

Антон Каймаков
12-01-2019
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С целью расширения экспортных возможностей Чешской Республики и укрепления политических связей премьер-министр страны Андрей Бабиш посетит Сингапур, Таиланд и Индию. Эти страны, как подчеркнул политик, являются наиболее экономически сильными государствами в своем регионе. Главу правительства сопровождает министр промышленности Марта Новакова, а также делегация Союза промышленности, состоящая из представителей 42 чешских компаний. В программе поездки встречи с главами кабинетов министров, а также с президентами Сингапура и Индии.

В индийском городе Пуна чешский премьер Андрей Бабиш откроет цех компании «Technicoat» и центр разработок фирмы «Škoda Auto India/Volkswagen Group».

 
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