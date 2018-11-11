Чешский премьер подарил Э. Макрону картину с изображением горящей Вавилонской башни

Лорета Вашкова
11-11-2018
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Картину чешского художника Зденека Янды под названием «Визионеры и поджигатели» (Vizionáři a žháři )передал в дар президенту Франции Эммануэлю Макрону премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, принявший участие в парижских торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой. Это личный подарок чешского премьера.

На полотне, автором которого является друг А. Бабиша, изображена горящая Вавилонская башня. Накануне отмечаемого в Чехии 100-летия основания Чехословакии, по случаю которого Э. Макрон нанес визит в Прагу, оба политика также посетили Национальную галерею чешской столицы.

 
 
 
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