Чешский премьер подарил Э. Макрону картину с изображением горящей Вавилонской башни

Картину чешского художника Зденека Янды под названием «Визионеры и поджигатели» (Vizionáři a žháři )передал в дар президенту Франции Эммануэлю Макрону премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, принявший участие в парижских торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой. Это личный подарок чешского премьера.

На полотне, автором которого является друг А. Бабиша, изображена горящая Вавилонская башня. Накануне отмечаемого в Чехии 100-летия основания Чехословакии, по случаю которого Э. Макрон нанес визит в Прагу, оба политика также посетили Национальную галерею чешской столицы.