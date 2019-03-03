Чешский премьер намерен обсудить с Дональдом Трампом кибербезопасность и свободу торговли между ЕС и США

В ходе переговоров премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа, которые состоятся в четверг, 7 марта, глава чешского кабинета намерен обсудить вопросы кибернетической безопасности, международную ситуацию и возможности сохранения свободы торговли между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

В США премьер-министр Чехии отправляется во вторник, 5 марта. В ходе визита он также встретится с представителями научных центров и рядом американских политиков.

Андрей Бабиш стал первым чешским премьером, получившим после восьмилетнего перерыва приглашение на двустороннюю встречу с американским президентом в Белом доме. Последний раз с президентом США Бараком Обамой в 2011 году встречался председатель правительства Петр Нечас. Предшественник Бабиша на посту премьера Богуслав Соботка побывал в Белом доме в 2014 и 2016 гг., однако не в формате двусторонней встречи.