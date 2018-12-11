Чешский премьер надеется на ускорение переговорного процесса с Сербией о вступлении в ЕС

После встречи в Праге с главой правительства Сербии Аной Брнабич премьер Чешской Республики Андрей Бабиш выразил надежду на ускорение переговорного процесса о присоединении этой балканской страны к Евросоюзу. Подобным образом высказался также председатель чешского Сената Ярослав Кубера.

Во время переговоров, касавшихся расширения экономических отношений двух стран, Андрей Бабиш подтвердил заинтересованность чешских компаний в торговле с Сербией, сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых. Отдельно были упомянуты возможности кооперации при добыче лития. Одним из результатов состоявшейся встречи является также подписание договора о погашении некоторых долгов Сербии по отношению к Чехии.